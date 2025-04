Handball: Füchse Berlin im Final Four der Champions League

Nach ihrem klaren Hinspielssieg gewinnen die Berliner Füchse auch die zweite Partie gegen Aalborg. Mitte Juni sind sie nun in Köln im Finalturnier dabei.

Füchse Berlin lösen Ticket für Final Four

Max Darj und die Berliner Füchse stehen in der Handball-Champions-League unter den besten vier Teams. Quelle: AP

Die Füchse Berlin haben zum zweiten Mal nach 2012 das Final Four der Handball-Champions-League erreicht. Der Bundesligist gewann auch das Viertelfinal-Rückspiel beim dänischen Meister Aalborg HB - mit 40:36 (21:20).

Final Four in Köln am 14. und 15. Juni

Nach dem deutlichen 37:29-Hinspielsieg stehen die Füchse nun im Finalturnier in Köln am 14. und 15. Juni. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit neun Treffern und Lasse Andersson mit sieben Toren.

Dank Mathias Gidsel und einer Gala nach der Pause gewann Berlin bereits das Viertelfinal-Hinspiel gegen Aalborg HB - mit 37:29. 25.04.2025 | 0:55 min

"Wir haben dieses Jahr gezeigt, wie gut wir als Mannschaft sind", sagte Welthandballer Gidsel bei Dazn.

Ich bin extrem stolz auf diesen Weg der letzten drei Jahre. „ Mathias Gidsel, Handballer bei den Füchsen Berlin

Füchse immer mit der passenden Antwort

Die Gastgeber waren von Beginn an bemüht, viel Tempo zu machen. Die Füchse hatten aber immer eine schnelle Antwort parat. Nach knapp zehn Minuten lagen sie 9:6 in Führung.

Mit dem THW Kiel, der MT Melsungen und Titelverteidiger Flensburg-Handewitt stehen drei Bundesligisten im Halbfinale der European League. 30.04.2025 | 0:39 min

Einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen brachten Aalborg wieder heran. Die Berliner kassierten mehrere Zeitstrafen, während auf der anderen Seite klare Gesichtstreffer ungeahndet blieben.

Berliner bringen Vorsprung sicher nach Hause

In der zweiten Hälfte bestraften die Füchse jeden Fehler der Gastgeber und zogen nach 42 Minuten auf 29:24 davon. Diesen Vorsprung ließen sich die Berliner bis zum Ende nicht mehr nehmen, das Weiterkommen stand ohnehin nicht mehr infrage.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel