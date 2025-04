Handball: Füchse in der Champions-League auf Final-Kurs

Die Füchse Berlin stehen erstmals seit 13 Jahren im Viertelfinale der Handball-Champions-League. Nun winkt die Teilnahme am Final Four in Köln.

Füchse in der Champions-League auf Final-Kurs

Allen Grund zum Jubeln: Die Füchse Berlin feiern den Sieg gegen Industria Kielce. Quelle: Imago / Matthias Koch

Die Füchse Berlin haben erstmals seit 13 Jahren das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dem Vizemeister um den überragenden Welthandballer Mathias Gidsel genügte in einem Offensivspektakel gegen Industria Kielce ein 37:37 (21:24), um sich dank des souveränen Vorsprungs aus dem Hinspiel (33:27) durchzusetzen.

"Wie ein olympisches Finale"

Die Partie sei so intensiv "wie ein olympisches Finale" gewesen, sagte Gidsel abgekämpft, "unglaublich intensiv, viele harte Zweikämpfe, viele zweiminütige Unterbrechungen, eine unglaubliche Atmosphäre."

Es war eines der härtesten Spiele überhaupt. „ Mathias Gidsel

Für Berlin erzielte der Gidsel (12 Tore) in der Max-Schmeling-Halle die meisten Tore, allein im ersten Abschnitt hatte der dänische Weltmeister mit zehn Würfen bereits zehn Treffer erzielt. Auch Nationalspieler Nils Lichtlein zeigte eine starke Leistung. Dennoch halbierte sich das Sechs-Punkte-Polster aus dem Hinspiel beim 18:21 (27.) erstmals. In der Crunchtime zogen die Polen noch einmal auf vier Tore (31:35/54.) davon, die Gastgeber behielten aber die Nerven.

In der Handball-Bundesliga spielt Silvio Heinevetter seine 20. Saison. Mit seinem Heimatklub ThSV Eisenach trifft der Torhüter nun auf seinen ehemaligen Verein SC Magdeburg. 04.03.2025 | 1:20 min

Zwei Füchse-Profis verletzt raus

Die Füchse mussten während der Partie die Ausfälle von Ex-Nationalspieler Fabian Wiede, der sich bei einer Abwehraktion am Rücken verletzte, und DHB-Profi Tim Freihöfer verkraften. Der Linksaußen erlitt eine Blessur am Knöchel und konnte ebenfalls bereits in der ersten Hälfte nicht weiterspielen.

Die Füchse spielen ihre erste Königsklassen-Saison seit 2012/13. Das beste Ergebnis verbuchte der Hauptstadt-Klub 2012, bei der bis dato einzigen Final-Four-Teilnahme schieden die Berliner im Halbfinale aus. Im Kampf um die Teilnahme am Final Four in Köln (14./15. Juni) wartet Ende des Monats nun das dänische Starensemble von Aalborg HB auf die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert.

Das zweite Spiel in der Qualifikation zur Handball-EM zwischen Deutschland und Österreich in Hannover in voller Länge. Es kommentiert Martin Schneider. 15.03.2025 | 112:54 min

Auch der SC Magdeburg kämpft am Abend ebenfalls noch um die Teilnahme an der Runde der letzten acht, durch das 30:26 im Hinspiel gegen Dinamo Bukarest hat der deutsche Meister sich eine gute Ausgangslage erarbeitet.

