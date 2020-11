In der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist mit Marian Michalczik ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilten der Bundesligist und der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Zuvor war auch ein zweiter Test beim 23-Jährigen positiv ausgefallen. Erst am Dienstagabend hatte der Verband die positive Corona-Infektion von Johannes Bitter bekannt gegeben.