Das Gleiche gilt auch für Christian Dissinger, den Gislason aus diesem Grund nominierte – der Halbrechte war zuletzt beim olympischen Turnier in Rio im Einsatz. Dissinger praktiziert die 3:2:1-Abwehr nicht nur in seinem Klub Vardar Skopje, mit dem er 2019 die Champions League gewann. Sondern er weiß aus seiner dreijährige Zeit beim THW Kiel auch genau, was Gislason von seinen Verteidigern erwartet. Für das Spiel am Donnerstag in Düsseldorf musste Dissinger wegen Coronafällen in seinem Klub absagen, stößt aber womöglich vor dem zweiten Spiel am Sonntag Estland (15.15 Uhr, live im ZDF) noch zum Team.