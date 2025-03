Handball: Verletzungsmisere vor EM-Quali gegen Österreich

Stattdessen wollten die Verantwortlichen über die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich sprechen. Mit zwei Siegen am Donnerstag in Wien ( 18 Uhr/ZDF-Livestream ) und am Samstag in Hannover ( 16.30 Uhr/ZDF-Livestream ) könnte die DHB-Auswahl die Weichen auf den Gruppensieg stellen und sich so für die EM 2026 eine günstige Auslosung verschaffen.