Dritter Sieg im dritten Spiel: DHB-Männer bezwingen Japan

Justus Fischer und Tim Hornke (beide sechs Tore) waren vor 5.641 Zuschauern in Stuttgart die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). In der Vorwoche hatte Gislasons Team in Dortmund bereits Olympiasieger und Europameister Frankreich (35:30) geschlagen, am vergangenen Freitag ebenfalls in Stuttgart zudem gegen Ungarn (33:29) gewonnen.