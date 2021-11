Sage und schreibe sechs Neulinge stehen in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die am Freitag zunächst in Luxemburg gegen Portugal spielt. Am Sonntag dann bildet die Partie in Düsseldorf den Höhepunkt beim "Tag des Handballs" - ab 15 Uhr im sportstudio.de-Livestream.