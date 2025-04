Handball: THW Kiel gewinnt DHB-Pokalfinale gegen Melsungen

Keeper mit starker Fangquote

Kiels Torhüter Andreas Wolff präsentierte sich in der Kölner Arena einmal mehr in hervorragender Form. Der Keeper der deutschen Nationalmannschaft konnte mit einer starken Fangquote von mehr als 40 Prozent und 16 Paraden überzeugen.

Dänemarks Weltmeister Mathias Gidsel ist zum zweiten Mal in Folge zum Welthandballer gewählt worden. Der Star der Berliner Füchse gewann gegen Nationaltorhüter Andreas Wolff.

Kiel startet besser

Im fünften Duell zwischen Kiel und Melsungen, je zweimal trafen die beiden Bundesliga-Spitzenteams in der laufenden Saison in Liga und European League aufeinander, dominierten die Defensivreihen. Die MT fand schlecht in die Begegnung, weil Wolff aufseiten des THW gleich mehrfach zur Stelle war.