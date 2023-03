Stattdessen bereitet der Trainer in Kiel seinen Kader vor auf die beiden Euro-Cup-Partien gegen Weltmeister Dänemark. Am Donnerstag spielt die DHB-Auswahl zunächst in Aalborg vor (20.45 Uhr, ZDF-Livestream), am Sonntag erwartet sie das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen zum Rückspiel in Hamburg (14.15 Uhr). Mit dem Gegner wird sich das Team freilich kaum beschäftigen, verrät Gislason: "Wir schauen größtenteils nur auf uns."