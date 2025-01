Handballer müssen umplanen: Ausfälle zwingen zu Umstellungen

Alfred Gislason entkam dem Hamburger Flockenwirbel über die Tiefgarage, Timo Kastening stapfte nach der Ankunft mit dem Taxi vorsichtig durch den weißen Matsch. "Es war ein kleines Hin und Her. Aber Schnee ist auch mal was Schönes, von daher also alles entspannt", sagt Kastening nach dem Stotterstart der deutschen Handballer in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Handball-WM 2025