Die erste Bewährungsprobe fürs deutsche EM-Teams gibt es in den beiden Länderspielen gegen Serbien am Freitag in Mannheim und Sonntag in Wetzlar. Am 12. Januar fliegt der DHB-Tross dann nach Bratislava. Gislason hat sich das Datum im Kalender schon lange markiert: "Ich freue mich auf das Turnier."