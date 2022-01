Die Franzosen treffen nun am Freitag auf Rekord-Europameister Schweden. Dänemark spielt gegen Titelverteidiger Spanien. Nach dem Ende der Hauptrunde steht zudem fest, dass die bereits ausgeschiedene deutsche Mannschaft das Turnier in der Slowakei und Ungarn auf dem siebten Platz beendet. Das während der EM durch zahlreiche Corona-Ausfälle immer wieder geschwächte DHB-Team hatte sich am Dienstag mit einem Sieg im letzten Hauptrundenspiel gegen Russland aus dem Turnier verabschiedet. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason landete am Mittwoch wieder in der Heimat.