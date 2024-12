EM: Deutsche Handballerinnen zum Siegen verdammt

Vier Stunden haben die deutschen Handballerinnen gebraucht, um am Mittwoch bei der 16. EURO in Österreich die Standorte zu wechseln. Es ging per Eisenbahn von Innsbruck aus Tirol, dem Vorrundenstandort, zur Hauptrunde in die Hauptstadt Wien, wo das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch ab dem 5. Dezember noch das Unmögliche schaffen will.