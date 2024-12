Sieg gegen Slowenien: DHB-Frauen überzeugen zum EM-Abschied

Vor 1.836 Zuschauern in der Wiener Stadthalle waren am Mittwoch Annika Lott mit sechs Toren und Nina Engel (fünf Treffer) die besten deutschen Werferinnen. Torhüterin Katharina Filter ragte heraus, kassierte nach der Pause nur noch fünf Gegentreffer.

Die DHB-Auswahl hatte bereits vor dem letzten Hauptrundenspiel keine Chance mehr auf das Halbfinale . Mit dem vierten Sieg im siebten Spiel wurde es am Ende Platz sieben für die deutschen Handballerinnen - die gleiche Platzierung wie bei den Europameisterschaften 2020 und 2022.

Ein Jahr vor der Heim-WM zeigte Deutschland unterm Strich ein wechselhaftes Turnier. Den Siegen gegen Ukraine, Schweiz, Island und Slowenien stehen Niederlagen gegen die drei Top-Nationen Niederlande, Dänemark und Norwegen gegenüber. "Es ist wichtig, dass wir gegen Slowenien gewinnen", hatte Gaugisch vor der Partie betont. Hinter den Top-Mannschaften wolle man "best of the rest" sein, betonte Gaugisch, "das versuchen wir".