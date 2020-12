Der Ball rollt in Dänemark bei der EM.

Quelle: zdf

Dafür genügte den deutschen Handballerinnen ein schmeichelhaftes 21:21 (9:8)-Remis am Montagabend in Kolding. Marlene Zapf vom TuS Metzingen war mit vier Treffern die beste Werferin der gerade im Angriff enttäuschenden deutschen Mannschaft, für die es nun am Donnerstag mit dem ersten Spiel in der Hauptrunde weitergeht. Als einer von drei Gegnern steht bislang nur Kroatien fest.