Frühes Endspiel: DHB-Frauen gegen Island mächtig unter Druck

Ein gequältes Lächeln. Das war die körperliche Reaktion des Bundestrainers auf die Frage, ob ihn die 22:29-Niederlage gegen die Niederlande am Sonntagabend in Innsbruck um den Schlaf gebracht habe. Es kreisten dann schon viele Gedanken im Kopf, bekannte Markus Gaugisch am Tag nach dem sportlichen Desaster. Aber das zu verarbeiten, gehöre ja zum Job.