EM-Enttäuschung: Trainerdebatte bei Handballerinnen in Sicht

Vor einigen Tagen erst hat der Deutsche Handballbund (DHB) eine neue Kampagne vorgestellt. Unter dem Motto "Hands up for more" will der Verband den Frauenhandball und "die Stellung von Frauen nachhaltig stärken". Er rief auf "zu einer Bewegung, die Frauen sowohl im Sport als auch im Alltag eine sichtbare Bühne bietet".