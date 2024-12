Handball-EM: DHB-Frauen lösen Ticket für die Hauptrunde

DHB-Team startet ohne Punkte in Hauptrunde

Zum Auftakt geht es am Donnerstag in Wien gegen die Schweiz. Weitere Gegner sind der Olympia-Dritte Dänemark, Olympiasieger Norwegen und Slowenien. Die zwei besten Teams erreichen das Halbfinale.

Engels beste deutsche Werferin

Die deutschen Handballerinnen sind mit einem 30:17-Sieg gegen die Ukraine in die EM gestartet. Alina Grijseels war mit sechs Toren beste Werferin für die DHB-Auswahl, die am Sonntag auf die Niederlande trifft.

Deutscher Offensivmotor läuft langsam heiß

DHB-Frauen ziehen nach Pause davon

Island blieb so zunächst in Schlagdistanz, beim 18:11 (41.) brachte Leuchter-Vertreterin Engel die DHB-Auswahl dann erstmals mit sieben Toren in Führung. Erneut kämpfte Island mit einer Durststrecke in der Offensive. Die DHB-Deckung war in dieser Phase sehr beweglich - und immer wieder Engel im Abschluss eiskalt.