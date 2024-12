Handball-EM: DHB-Frauen wahren Halbfinal-Chance

Ausruhen kann sich das deutsche Team aber keineswegs, denn jetzt warten auf dem Weg zum möglichen "Wunder von Wien", dem Erreichen der Medaillenspiele, zwei echte Kracher. Nächster Hauptrundengegner ist der WM-Dritte Dänemark am Samstag (18 Uhr). Danach wartet mit Titelverteidiger und Olympiasieger Norwegen am Montag (18 Uhr) eine weitere Mammutaufgabe, ehe es zum Abschluss am Mittwoch (15.30 Uhr) noch gegen Slowenien geht.