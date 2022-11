Hauptrunde erreicht, aber Chance auf das Halbfinale verspielt: Deutschlands Handballerinnen haben sich in einem dramatischen Gruppenfinale gegen Spanien in die zweite Turnierphase der Europameisterschaft gezittert. Die DHB-Auswahl verlor am Mittwochabend vor 300 Zuschauern in Podgorica das Duell mit dem WM-Vierten mit 21:23 (10:11) und nimmt als Gruppendritter der Gruppe D 0:4 Punkte mit in die Hauptrunde.