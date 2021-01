Debütant Antonio Metzner war mit fünf Treffern vor Kapitän Uwe Gensheimer und Paul Drux (beide vier) der erfolgreichste Werfer für die DHB-Auswahl, die in Gruppe 2 der EM-Qualifikation ihren vierten Sieg im vierten Spiel feierte. Das Hinspiel gegen die Österreicher hatte das Gislason-Team am vergangenen Mittwoch mit 36:27 in Graz für sich entschieden.