In der Partie am Donnerstag (16.15 Uhr/ZDF und zdfsport.de-Livestream) in Düsseldorf werden auch Torwart Andreas Wolff (Vive Kielce/Polen) und Rückraumspieler Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) wegen Corona-Fällen in ihren Klubs fehlen. Weinhold (THW Kiel) muss aufgrund der Folgen einer Gehirnerschütterung passen.