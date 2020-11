Bei seinem Debüt am Donnerstag gegen Bosnien-Herzegowina spielte Juri Knorr, 20, nur ein paar Minuten. Aber es war in einigen Situationen schon zu erahnen, welch exorbitante Möglichkeiten in diesem jungen Mann stecken. Einmal stand er da wie eine Statue, scannte förmlich die Lage. Und im nächsten Moment, nur ein paar blitzschnelle Schritte später, war er am Gegenspieler vorbeigerauscht und hatte eingeworfen gegen den starken bosnischen Keeper Benjamin Buric.