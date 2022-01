Motiviert sind sie. "Es kribbelt sehr, die Vorfreude ist riesig", sagte Luca Witzke, bevor die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Mittwoch in den Charterflieger stieg, der sie in das slowakische Bratislava brachte. Dort trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bei der 15. EM in seinem Auftaktspiel am Freitag (18 Uhr; Liveticker ZDF.de; TV: ARD) zunächst auf Belarus.