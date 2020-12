Er glaubt jedenfalls an sein Team, auch wenn es bei der letzten WM in Japan im entscheidenden Moment Nerven zeigte und die Olympia-Qualifikation verpasste. "Das Team ist angesichts einer nicht so prickelnden Vorbereitung in einer guten Verfassung", sagt Groener. "Ich bin sehr zuversichtlich. Wir sind immer in der Lage, einen rauszuhauen."