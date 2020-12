Der Erfolgscoach, der zuvor die Niederländerinnen in atemberaubend kurzer Zeit an die Weltspitze geführt hat - aktuell führt das Team sogar den WM-Titel - fordert seit Beginn seiner Amtszeit im Frühjahr 2018 eine Professionalisierung des deutschen Frauenhandballs. Wenn man in die Weltspitze wolle, sagt er, dann sei das nicht mit Amateurinnen möglich: "Wir brauchen Spielerinnen, die eine professionelle Handballkarriere verfolgen wollen", sagte er damals. Die Zeiten, in denen die frühere Nationalmannschaftskapitänin Anna Loerper einst in einer Agentur arbeitete, sind seitdem vorbei.