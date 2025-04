Kiel im Final Four der European League: Klarer Sieg gegen Limoges

Der THW Kiel steht im Final Four der Handball-European-League. Nach dem 26:26 im Viertelfinal-Hinspiel hat der deutsche Rekordmeister das Rückspiel gegen den französischen Vertreter Limoges Handball in eigener Halle mit 35:30 (16:15) gewonnen.

Melsungen und Flensburg wollen nachziehen

Kiel gehört zu einem Bundesliga-Trio im Viertelfinale des "kleinen Europacups". Am späteren Abend wollen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen ebenfalls in die Runde der besten vier Mannschaften einziehen.

Flensburg geht in eigener Halle mit einem Drei-Tore-Vorsprung ins Duell mit dem dänischen Topteam GOG Handbold, Melsungen muss in Spanien bei Bidasoa Irun ein Polster von einem Treffer verteidigen.

Jicha-Auszeit sorgt für Wende im Kieler Spiel

In der Kieler Arena spielte Limoges zunächst selbstbewusst auf. Aus einem 3:6-Rückstand in der 10. Minute machte der Europapokal-Debütant eine 13:11-Führung (24.).

Der THW bekam das Spiel erst nach einer Auszeit von Trainer Filip Jicha, einer Umstellung auf eine aggressivere Abwehr und durch konsequentere Abschlüsse besser in den Griff. Emil Madsen sorgte mit seinem Treffer zum 21:18 (37.) für die erste Drei-Tore-Führung der Gastgeber.

Bence Imre wirft Kiel Richtung Sieg

Aktivposten bei den Kielern war Kapitän Domagoj Duvnjak. Mit einem spektakulären Wurf brachte er seine Mannschaft mit 25:21 in Führung (43.) Bei den Franzosen schwanden nun zusehends die Kräfte.

THW-Rechtsaußen Bence Imre ebnete mit dem 29:23 (47.) den Weg zum Sieg und damit auch zur Teilnahme an der Endrunde, die am 24. und 25. Mai in Hamburg ausgespielt wird.