In der Tat sind die drei anderen Teilnehmer dieses Handball-Mega-Events in Köln in ihren nationalen Ligen einer deutlich geringeren Belastung ausgesetzt. Der Titelverteidiger FC Barcelona ist in Spanien völlig konkurrenzlos, der polnische Serienmeister Lomza Vive Kielce und der ungarische Champion Telekom Veszprem haben in ihrer Heimat nur ein oder zwei ernstzunehmende Gegner.