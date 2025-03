Niederlage im WM-Jahr: DHB-Frauen verlieren gegen Frankreich

"Wir rennen vorne hin und her und wissen nicht, was wir spielen", schimpfte Gaugisch beim Stand von 4:8 (15.) in seiner ersten Auszeit und forderte "eine klare Struktur" in der Offensive. Doch auch wenn sein Team in der Folge kurzzeitig auf zwei Treffer verkürzte, änderte sich am spielerischen Übergewicht des Tokio-Olympiasiegers zunächst nichts.