Dass die Partie kein Gradmesser für die eigene Stärke sein würde, wusste Gaugisch schon vorher. Dementsprechend ruhig agierte er bei seinem ersten Bundestrainer-Einsatz am Seitenrand und in den Auszeiten. Wozu die DHB-Auswahl wirklich fähig ist, dürfte sich erst am Samstag (16.00 Uhr) zeigen. Dann steht noch ein Testspiel in Almere gegen die Niederlande an. Das Oranje-Team ist immerhin Olympia-Fünfter und hatte beide Quali-Spiele gegen Deutschland gewonnen.