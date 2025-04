Handball: DHB-Frauen verlieren WM-Test gegen Dänemark

Die deutschen Handballerinnen haben das Jubiläums-Länderspiel gegen Dänemark verloren. Im 100. Duell mit dem nördlichen Nachbarn gab es für die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch in Hamburg eine knappe 31:33 (13:12)-Niederlage.

Torhüterin Filter ein großer Rückhalt

Von Beginn an war Torhüterin Katharina Filter ein großer Rückhalt für die Gaugisch-Schützlinge. Die gebürtige Hamburgerin, die für den französischen Spitzenclub Brest Bretagne HB spielt, zeigte zahlreiche starke Paraden. So war die 26-Jährige einer der Hauptgründe dafür, dass die Auswahl des Deutschen Handballbunds mit einer knappen Führung in die Pause ging.