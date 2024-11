Handball: DHB-Frauen suchen nach Zittersieg die EM-Form

Zittersieg in Österreich

DHB-Spielerin Jenny Behrend in Aktion (Archivbild) Quelle: AFP

Fehler-Festival statt Tore-Gala: Deutschlands Handballerinnen haben sich mit einer schwachen Generalprobe kaum Rückenwind und Selbstvertrauen für die Europameisterschaft 2024 holen können. Das DHB-Team gewann gegen Österreich zwar mit 28:26 (13:9), präsentierte sich dabei aber noch nicht in EM-Form.

Jenny Behrend beste deutsche Werferin

Vor 1.000 Zuschauern in Innsbruck war Jenny Behrend mit sechs Toren beste deutsche Werferin. Zum EM-Auftakt trifft die DHB-Auswahl am kommenden Freitag an gleicher Stätte auf die Ukraine. Weitere Vorrundengegner sind die Niederlande und Island.

Um die Hauptrunde in Wien zu erreichen, muss das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in der Gruppe F mindestens Zweiter werden.

DHB-Frauen mit gutem Start

Bei der Generalprobe gegen Österreich startete das deutsche Team konzentriert und zog schnell auf 8:2 davon. Doch dann schlichen sich in Abwehr und Angriff einige Fehler ein. Die Folge war ein 3:0-Lauf der Gastgeberinnen, was Bundestrainer Gaugisch zu einer ersten Auszeit veranlasste, in der er nicht mit Kritik sparte:

Wir sind vorn und hinten nicht konsequent genug. „ Markus Gaugisch, Frauenhandball-Bundestrainer

Seine Schützlinge strafften sich und bauten die Führung beim 12:6 wieder auf sechs Tore aus. Mit etlichen Zeitstrafen brachte sich der WM-Sechste aber immer wieder in Unterzahl und damit selbst aus dem Rhythmus. Zudem wurden zu viele Chancen vergeben.

Schwache Trefferquote in der ersten Halbzeit

Nur 50 Prozent der Würfe fanden in der ersten Halbzeit den Weg ins Tor. So ging es lediglich mit einem Vier-Tore-Polster in die Pause.

Der fehlerhafte Auftritt setzte sich auch nach dem Wechsel fort - und plötzlich stand es 16:16 (40.). "Wir müssen wieder zulegen", forderte Gaugisch in einer Auszeit lautstark. Besser wurde es jedoch nicht.

Vielmehr geriet die deutsche Mannschaft gut zwölf Minuten vor dem Ende beim 19:20 erstmals in Rückstand. Immerhin berappelte sich die DHB-Auswahl in der Schlussphase und ging zumindest als Sieger vom Parkett.

