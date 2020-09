Rund 300 im Osten ausgebildete Handballer wechselten wie Kretzschmar nach 1990 in den Westen, ein beispielloser Exodus. Zentren wie Frankfurt wurden aufgelöst. Dass heute in Leipzig mit dem SC DHfK ein neuer Leuchtturm des ostdeutschen Handballs steht, ist allein der Initiative von Leuten wie dem heutigen Geschäftsführer Karsten Günther zu verdanken: Die Handballer des SC DHfK, Europapokalsieger von 1966, waren 1975 durch einen Beschluss in den SC überführt worden.