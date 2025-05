Handball: Drei Bundesligisten kämpfen in European League um Titel

"Haben Hunger auf mehr": Kiel, hier Trainer Filip Jicha und seine Spieler Spieler Bence Imre (M.) und Domagoj Duvnjak, will den Titel in Hamburg holen.

Gestillt werden soll dieser Hunger kommendes Wochenende in Hamburg. Dort trifft der THW Kiel am Samstag im Halbfinale beim Final-Four-Turnier der European League als Favorit auf HB Montpellier, den Tabellendritten der französischen Liga. Im zweiten Halbfinale treffen die MT Melsungen und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt aufeinander. Ein deutscher Verein wird es also sicher in das Finale am Sonntag (18 Uhr) schaffen.