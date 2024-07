Zweiter Olympia-Test: Deutsche Handballer schlagen Ungarn

Acht Tage vor dem Olympia-Auftakt gegen Schweden war Linksaußen Lukas Mertens (6 Tore) vor 5022 Zuschauern der beste Schütze für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Am Sonntag (17:30 Uhr) folgt vor der Abreise nach Paris an selber Stelle noch die Generalprobe gegen Vorrundengegner Japan. Beim ersten Test hatte sich Gislasons Team am Samstag vergangener Woche in Dortmund 35:30 gegen Europameister und Olympiasieger Frankreich durchgesetzt