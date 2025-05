Remis gegen die Schweiz: Knorr rettet DHB-Team Gruppensieg

Bester DHB-Torschütze gegen die Schweiz: Juri Knorr (li.) Quelle: dpa

Deutschlands Handballer haben sich in der EM-Qualifikation den Gruppensieg gesichert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason holte in der Schweiz dank einer starken Schlussphase noch ein 32:32 (11:14) und kann damit am letzten Spieltag nicht mehr von der Spitze der Gruppe 7 verdrängt werden.

Juri Knorr trifft in der Schlusssekunde

Noch acht Minuten vor dem Ende lag Deutschland mit vier Treffern zurück, ehe ein starkes Finish noch das Remis sicherte. Der Ausgleich fiel durch einen Siebenmeter von Juri Knorr in der Schlusssekunde. Beste Werfer vor 8.354 Zuschauern im Hallenstadion von Zürich waren Knorr (6 Tore) und Luca Witzke (5).

Deutschland führt die Gruppe nun mit 8:2 Punkten uneinholbar vor der Schweiz und Österreich (je 6:4) an. Der Abschluss der EM-Qualifikation steigt am Sonntag gegen die Türkei in Stuttgart (18 Uhr/sportschau.de).

Das zweite Spiel in der Qualifikation zur Handball-EM zwischen Deutschland und Österreich in Hannover in voller Länge. Es kommentiert Martin Schneider. 15.03.2025 | 112:54 min

Gruppensieg wichtig für die Setzliste

Die DHB-Auswahl hatte das Ticket für die Handball-EM vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen bereits zuvor sicher. Platz eins ist allerdings mit Blick auf die Setzliste für die Endrunde wichtig. Die Auslosung findet in der kommenden Woche am 15. Mai im dänischen Herning statt.

Viertelfinale: Portugal - Deutschland 31:30 | Zusammenfassung 29.01.2025 | 7:05 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel