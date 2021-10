Es kommt nicht so oft vor, dass die Handballer des ruhmreichen FC Barcelona vorgeführt werden. In der vergangenen Saison blieben die Katalanen gar unbesiegt. Insofern werden sie die famose Demonstration des SC Magdeburg, die sie am vergangenen Samstag im Finale der Klub-WM erlebten, noch länger in Erinnerung behalten. Was der SCM gegen Barcelona ablieferte, kam einer Demütigung gleich.