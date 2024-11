Handball: Was wird aus Bundestrainer Gislason?

Die Nationalspieler, die sich am Montag in Großwallstadt versammelten, um sich auf die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen die Schweiz (Donnerstag) und in der Türkei (Sonntag) vorzubereiten, wunderten sich ebenfalls. Er sei doch überrascht gewesen, gestand Renars Uscins, der Shootingstar von der TSV Hannover-Burgdorf. Schließlich liege die WM 2027 "noch so weit in der Zukunft".