Die Demut ist angebracht. Schließlich muss das Team beim Vierer-Turnier in Berlin zwei Mannschaften hinter sich lassen. Gleich zum Auftakt am Freitag (16 Uhr, live in der ARD) wartet mit Vize-Weltmeister Schweden der stärkste Gegner auf den Gastgeber. Am Samstag trifft das Gislason-Team auf die spielerisch starken Slowenen, die im Januar nur um ein Tor am WM-Viertelfinale scheiterten, bevor es Sonntag gegen den krassen Außenseiter Algerien geht.