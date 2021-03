Das olympische Handball-Turnier in Tokio findet mit deutscher Beteiligung statt. Die DHB-Auswahl von Trainer Alfred Gislason setzte sich in ihrem abschließenden Spiel des Qualifikations-Turnieres in Berlin mit 34:26 (17:14) gegen Algerien durch und löste mit 5:1 Punkten das Ticket für die Spiele in Japan. Zuvor hatte ein ein Remis gegen Schweden und einen Erfolg gegen Slowenien gegeben.