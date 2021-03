Womöglich bezieht sich das bewusste Understatement der Schweden, die am Freitag (15:15 Uhr live in der ARD) erster deutscher Gegner in der Berliner Max-Schmeling-Halle sind, auch auf diese Großspurigkeit. "Deutschland ist großer Favorit", sagt der schwedische Nationalkeeper Andreas Palicka (Rhein Neckar-Löwen). "Ich glaube, dass Deutschland als Favorit in die Qualifikation geht", meint auch Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt).