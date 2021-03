Nur ein einziges Mal in der Anfangsphase geriet die deutsche Mannschaft in Rückstand, dann lief es wie am Schnürchen. Nach vier Treffern in Serie binnen zwei Minuten führte Deutschland erstmals mit drei Toren (8:5) und baute seinen Vorsprung in der Folge konsequent aus. Nach einer Viertelstunde erzielte Weinhold das 11:6, kurz vor der Pause erhöhte Pekeler erstmals auf zehn Tore (20:10).