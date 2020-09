Der Wettbewerb zwischen dem Meister und Pokalsieger bildet traditionell den Auftakt einer neuen Saison. Da der Pokalsieger der vergangenen Spielzeit erst im kommenden Jahr ausgespielt wird, trat in diesem Jahr der Vizemeister gegen den Meister an. Die Bundesliga startet nach monatelanger Zwangspause am kommenden Donnerstag in ihre 55. Spielzeit.