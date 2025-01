Handball-WM: Senkrechtstarter Portugal nächster DHB-Gegner

Fünf Jahre ist es her, dass Frankreich, das Schwergewicht des Handballs, von einem Nobody düpiert wurde. Im norwegischen Trondheim unterlag der Topfavorit in der Vorrunde der Europameisterschaft damals Portugal (25:28). Huch? Was ist mit den Franzosen los? Das fragten sich die Experten. Die Sensation war so groß, dass Cheftrainer Didier Dinart danach seinen Hut nehmen musste.