Spielmacher Juri Knorr hat grünes Licht für einen Einsatz im WM-Viertelfinale der deutschen Handballer gegen Portugal gegeben. Der 24-Jährige, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien krankheitsbedingt verpasst hatte , flog am Montag Vormittag in den Spielort Oslo. Am Mittwoch (20:30 Uhr/ARD) steht in der norwegischen Hauptstadt das Duell mit den Iberern an.