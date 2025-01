Handball-WM: DHB-Team auf der Suche nach Leichtigkeit

In der Partie gegen Tunesien, die tabellarisch unbedeutend ist, gehe es nun aus seiner Sicht darum, "dass wir versuchen, die Leichtigkeit zurückzukriegen". Dass sein Team wieder in jenen Flow gerate, der sie bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer bis ins Finale getragen hätte. Wenn sein Team die erste K.o.-Runde überstehen und am Ende die erste WM-Medaille seit 2007 gewinnen sollte, weiß Golla, wird der harzige Auftakt keine Rolle mehr spielen.