Viertelfinale so gut wie sicher: DHB-Team schlägt Italien

Die deutschen Handballer haben bei der WM das Viertelfinale so gut wie in der Tasche. Nach dem 34:27 (15:13)-Sieg gegen das Überraschungsteam Italien ist Platz zwei in der Hauptrundegruppe I nur dann noch in Gefahr, wenn die Schweiz gegen Dänemark (Anwurf 20:30 Uhr) nicht gewinnt.