Handball-WM: Dahmke und Knorr fallen gegen Italien aus

Michalczik-Einsatz am Samstag möglich

Zudem rückt Marian Michalczik nachträglich in das deutsche WM-Aufgebot. Nach Angaben des DHB soll der 27 Jahre alte Spielmacher vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf am Abend im Team-Quartier in Silkeborg eintreffen. Michalczik könnte somit am Samstag im letzten Hauptrundenspiel des Olympia-Zweiten gegen Tunesien erstmals mitwirken.