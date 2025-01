Handball-WM: Niederlage gegen Portugal - der Sekunden-Tod

Andreas Wolff hatte bereits während des Spiels heftig geflucht. Der Torhüter der deutschen Handballer parierte wieder in Topform, hielt 21 Würfe im Viertelfinale der Handball-WM gegen Portugal, teils auf überaus spektakuläre Weise. Aber ihm bot die deutsche Defensive in der halbleeren Unity Arena in Oslo einfach zu viele Löcher gegen die blitzschnellen Iberer. Nach Abpfiff schimpfte der Keeper immer noch wie ein Rohrspatz.