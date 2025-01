Wenige Zuschauer: Sportart Handball "auf absteigendem Ast"

Das Team um Superstar Domagoj Duvnjak schaffte mit einem Kraftakt doch noch den Einzug in die Runde der letzten Acht, weshalb sich die Arena Zagreb mit 15.200 Fans am Mittwochabend gegen Ungarn (31:30) zu einem Hexenkessel entwickelt hat. Oslo aber geriet schon in der Hauptrunde zu einem finanziellen Desaster, als Norwegen früh aus dem Turnier ausschied.